Autoconsommation : 70 projets sélectionnés par appel d'offres

À l'issue de la neuvième et dernière période de l'appel d'offres sur des installations renouvelables en autoconsommation en métropole continentale, lancé en 2017, 70 projets ont été retenus pour une puissance totale de 25,7 mégawatts (MW). La Commission de régulation de l'énergie (CRE), qui instruit les dossiers, a reçu 95 candidatures pour un volume total de 31,5 MW. Elle a retenu les 70 dossiers les mieux classés, pour une prime moyenne pondérée de 12,5 €/MWh. Cette prime est en baisse continue depuis la sixième période, observe la CRE.

« Les installations sur des sites de type industrie représentent plus de la moitié des projets », indique le ministère de la Transition écologique. Les projets sur centres commerciaux représentent 29 % des installations retenues, ceux dans le tertiaire 13 % et dans l'agriculture 5 %. Enfin, 61 % des projets sont sur ombrières de parking, 35 % sur bâtiments et 4 % sur ombrières et bâtiment.

Pour la période 2021-2026, les appels d'offres sont en cours de notification à la Commission européenne. Il devrait y en avoir trois par an. La pénalité à l'injection de l'électricité sera supprimée du cahier des charges.