B:bot, automate de collecte de bouteilles en plastique, bénéficie d'un investissement de 20 millions d'euros

Le marché de la collecte et du recyclage du plastique continue d'attirer les investissements privés. Le 10 juillet, GreenBig, une start-up roubaisienne spécialisée en robotique et en intelligence artificielle, a annoncé bénéficier d'une nouvelle levée de fonds de plus de 20 millions d'euros pour sa technologie B:bot. Cette dernière est une « reverse vending machine » (RVM), un automate permettant de collecter des bouteilles en plastique et de les réduire en copeaux de polyéthylène téréphtalate (PET). « Plus de 500 robots sont déjà en place et ont collecté 130 millions de bouteilles depuis les premières installations en 2021, chiffre qui augmente de 500 000 bouteilles de plus chaque jour », affirme GreenBig.

La levée de fonds se partage entre la holding Normandie-Seine Participations du Crédit agricole, déjà investie, et le fonds privé Eiffel Essentiel du groupe Eiffel Investment. Elle « permettra de doubler le parc de robots d'ici à la fin de l'année, d'accélérer son développement à l'international, notamment en Tunisie, aux Émirats arabes unis ou au Portugal où la solution commence à être déployée, de développer de nouvelles innovations, comme un module pour canettes et des innovations digitales riches en IA, tout en poursuivant sa mission de rendre le recyclage plus efficace et accessible à tous. »