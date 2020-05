Les émissions industrielles de CO2 ont baissé de 8,7 % en 2019 dans l'Union européenne

En 2019, les émissions de gaz à effet de serre (GES) des industriels couverts par le système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (SEQE ou UE-ETS) ont baissé de 8,7 % par rapport à l'année précédente, a annoncé la Commission européenne, mardi 5 mai. Le marché carbone européen couvre les émissions de plus de 11 000 centrales électriques, installations industrielles et compagnies aériennes qui totalisent environ 45 % des émissions de CO 2 de l'Union européenne.

L'exécutif européen explique l'essentiel de cette réduction par la diminution de la consommation de charbon des producteurs européens d'électricité. « Le passage du charbon et du lignite aux énergies renouvelables et au gaz a permis une réduction de 15% des émissions du secteur de l'énergie ». Quant aux industriels, ils ont réduit leurs émissions de CO 2 de 2 %. En revanche, les émissions du secteur de l'aviation ont augmenté de 1 % en 2019.

Le registre européen des quotas nous apprend aussi que les émissions françaises couvertes par le SEQE ont baissé de 3,22 % entre 2018 et 2019. Les trois principaux pays émetteurs voient leurs émissions baisser : l'Allemagne enregistre une réduction de 13,82 %, la Grande-Bretagne affiche une baisse de 8,67 % et la Pologne une diminution de 8,12 %.