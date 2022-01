La Banque des Territoires crée sa filiale Logivolt pour financer les bornes de recharge en copropriété

Faciliter l'installation de 125 000 points de recharge automobile dans les parkings de 16 000 copropriétés privées, d'ici à 2024, sur l'ensemble du territoire : c'est l'objectif de Logivolt Territoires, la toute nouvelle filiale à 100 % de la Caisse des Dépôts créée fin 2021. Financée par la Banque des Territoires à hauteur de 150 M€, cette société assume l'intégralité des dépenses liées à la mise à niveau de l'infrastructure électrique collective (câblage, disjoncteurs…), confiée à des opérateurs privés comme Borne recharge service, Bornes solutions (groupe Ocea) ou Park'n plug. Le coût est ensuite répercuté sur les tarifs proposés aux utilisateurs pour des offres de raccordement sous la forme d'un achat initial unique ou d'abonnements à durée variable.

La société reste propriétaire de l'infrastructure jusqu'au raccordement de 20 % des places de parking, mais la copropriété peut ensuite racheter l'équipement au bout de trois ans. En prenant cet investissement à sa charge, ainsi que le risque financier lié au rythme des raccordements, plus ou moins longs, Logivolt Territoires souhaite agir comme un tiers de confiance entre le syndic et l'opérateur. De quoi lever, espère-t-elle, les réticences des syndics rebutés par les démarches à mener et rarement enclins à occasionner des dépenses supplémentaires aux propriétaires non concernés par cet équipement.