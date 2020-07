Gestion de la sécheresse : 2020, l'année de l'amélioration ?

Certaines propositions des missions qui ont travaillé sur la gestion de la sécheresse en France ont été retenues par le ministère de la Transition écologique. Parmi elles, la « pérennisation » des comités sécheresse en comités ressources en eau.

« Notre mission a montré que les mesures proposées pour lutter contre la sécheresse n'étaient pas suffisamment claires et leur efficacité n'est pas prouvée », a souligné Virginie Dumoulin, membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) à l'occasion d'une webconférence sur la gestion de la ressource en eau en période estivale. Organisée par le Cercle français de l'eau, cette manifestation a donné l'occasion aux membres de deux missions de faire un point sur leurs propositions pour améliorer cette gestion de crise : les députés Loïc Prud'homme et Frédérique Tuffnell, en charge de la mission d'information sur la gestion des conflits d'usage en situation de pénurie d'eau mais également deux membres du CGEDD, Virginie Dumoulin et Louis Hubert, qui ont publié un retour d'expérience sur la gestion de la sécheresse 2019.

Certaines de leurs propositions ont retenues l'attention du ministère de la Transition écologique : ce dernier les a traduites dans une instruction adressée aux préfets le 23 juin 2020.

Appliquer avec plus de rigueur le système en place

Parmi les constats des deux missions : la gestion des épisodes de stress hydrique par les services de l'État pêche dans sa mise en oeuvre à l'échelle de sous-bassins versants. Elles soulignent également le manque de coordination entre les départements, notamment lors de la mise en œuvre de mesures de restriction de l'usage de l'eau. « Notre rapport appelle les pouvoirs publics à appliquer avec plus de rigueur le système en place », souligne Louis Hubert.

La gestion de la sécheresse passe en effet principalement par le préfet de département qui peut prendre des arrêtés pour restreindre les usages de l'eau. Ces derniers peuvent également définir des zones d'alerte. Dans ces zones, les acteurs qui prélèvent, stockent ou déversent doivent indiquer au préfet leurs besoins réels et prioritaires dans la limite des volumes autorisés durant la période de restriction.

De leur côté, les préfets de région doivent jouer un rôle d'animation et de coordination des actions : ils les concrétisent à l'échelle du bassin versant grâce à des arrêtés-cadre de bassin (opposable). Ce rouage semble toutefois avoir du mal à se concrétiser. La mission du CGEDD n'a en effet recensé que trois documents de ce type pour les six bassins versants.

Dans son instruction du 23 juin, le ministère affirme la nécessité d'appliquer plus fortement ce cadre : il rappelle les dispositions à mettre en œuvre, dont la couverture du territoire par des arrêtés-cadre. Le préfet coordonnateur de bassin devra identifier les zones d'alerte nécessitant un arrêté-cadre interdépartemental. Dans celles-ci, un préfet sera en charge de piloter l'élaboration de cet arrêté.

L'instruction précise que les arrêtés-cadre devront détailler les conditions de déclenchement des quatre niveaux de gravité réglementaire : vigilance, alerte, alerte renforcée, crise. Ces derniers ont été légèrement révisés. Les conditions de leur déclenchement devront s'appuyer sur des seuils en débit ou cote piézométrique mais également être étayées par des conditions météorologiques, des observations des écoulements anormalement bas des petits cours d'eau ou du contexte d'augmentation prévisible des consommations en eau. Enfin, l'arrêté-cadre pourra définir les modalités de remontée d'information régulière des volumes d'eau prélevés.

Autre précision : les mesures prises devront être présentées selon une approche par usage, niveau de gravité et type de ressource, et permettre ainsi à terme d'être diffuséesdans l'application Propluvia. Une modernisation du site est ainsi prévue en 2021.

Pour harmoniser les mesures au niveau national, le ministère prévoit également de revisiter les orientations et de publier un guide technique au second semestre.

Une évolution des comités sécheresse

A noter : le ministère reprend l'idée des missions d'une évolution du comité sécheresse en structure « plus pérenne », désormais appelé le comité ressources en eau.

« L'état d'esprit dans lequel sont réunis les comités et la recherche d'un véritable dialogue fondés sur des constats partagés sont déterminants pour ne pas faire de ces comités de simples chambres d'enregistrement des désaccords ou de répartition de la pénurie entre les seuls agriculteurs », avaient noté dans leur rapport les membres du CGEDD à propos des comités sécheresse.

L'idée de ce comité revisité ? Permettre, dès le printemps, d'évaluer l'état des ressources et du remplissage des réservoirs, d'apprécier le risque de sécheresse et de confirmer la mise à jour de l'arrêté-cadre. En fin de période d'étiage, il permettra d'établir un bilan du dispositif et des contrôles effectués.

La composition de ce comité devra refléter l'ensemble des usages de l'eau et sera adaptée au périmètre de l'arrêté cadre. Autre précision du ministère : le préfet de département devra veiller à l'articulation entre ces comités et les instances de concertation qui concernent la gestion structurelle de la ressource en eau : les commissions locales de l'eau (Cle) qui élaborent les schémas d'aménagement et de gestion de l'eau (Sage) et des maîtres d'ouvrage des projets de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE).

Des mesures de restriction plus contrôlables

Autre point important : les mesures de limitation devront être contrôlables. Le préfet devra s'appuyer sur l'Office français de la biodiversité pour s'en assurer.

« Il faut que les services de l'État définissent des mesures applicables en lien avec les services de police, a pointé Virginie Dumoulin. S'ils ne sont pas en mesure de contrôler, les dispositions ne se font pas ».

L'instruction du 23 juin indique également que la nouvelle stratégie nationale de contrôles en matière de police de l'eau, de la nature et de l'environnement marin compte précisément parmi ses priorités le contrôle des mesures de limitation des usages de l'eau.

Après chaque épisode de crise, un bilan des contrôles et un suivi des sanctions seront attendus.

L'aménagement du territoire et la surconsommation sont les causes de la sécheresse… et sont souvent aggravés par le changement climatique Louis Hubert

De la même manière, les possibilités de dérogations devront être limitées.

Les deux dernières missions sur la gestion de la sécheresse ont constaté qu'il fallait souvent que les seuils soient franchis plusieurs fois avant de déclencher les mesures de restriction. Pour les accélérer, l'instruction reprend les propositions d'utiliser l'expertise de terrain disponible pour anticiper la prise de décision. Ainsi, les observations de l'Observatoire national des étiages (Onde), comme les données des acteurs du territoire (par exemple la navigation, la pêche ou encore les associations), feront partie de l'analyse multifactorielle. Pour les arrêtés, une simple information ou une consultation dématérialisée devra être privilégié.

Prévenir les défaillances pour l'approvisionnement en eau potable

L'instruction met également l'accent sur l'approvisionnement en eau potable et la prévention des défaillances. En 2019, 74 communes et plus d'un million d'habitants étaient ainsi concernés. Elle rappelle que les préfets de département devront élaborer ou actualiser les schémas départementaux d'alimentation en eau potable et les mettre en œuvre. Autre rappel : la mise en place ou l'actualisation du volet eau potable Orsec avant le 31 décembre 2020.

Un point devra être réalisé pour identifier les ressources stratégiques dans un contexte de changement climatique mais, également, soutenir les collectivités pour la sécurisation de l'approvisionnement.

Dans les zones régulièrement en crise (plus d'un mois depuis 2012) ou à enjeu, les préfets coordonnateurs de bassin devront réaliser une synthèse des actions structurelles qu'ils ont engagées pour résorber les déséquilibres.

Des déclinaisons des rapports des deux missions sont encore attendues sous forme d'évolutions réglementaires à l'automne.

« La sécheresse n'est pas seulement l'épuisement d'une ressource, c'est aussi la dégradation d'un milieu naturel, a pointé Louis Hubert. Souvent une augmentation des prélèvements est liée à l'augmentation de la population ou des usages, du fait d'une activité économique, mais également à la modification d'un territoire : une réduction des zones humides, une imperméabilisation. L'aménagement du territoire et la surconsommation sont les causes… et sont souvent aggravés par le changement climatique ».

Reste à voir les mesures qui seront prises.

Note Encadrés par le code de l'environnement et la circulaire ministérielle du 18 mai 2011

Note Celui du bassin Seine-Normandie (13 avril 2015), du bassin Rhin-Meuse (8 juin 2017) et du bassin Artois-Picardie (25 juillet 2018).

Note Défini initialement afin de servir de référence pour déclencher des mesures de communication et de sensibilisation du grand public et des professionnels, dès que la tendance hydrologique laisse pressentir un risque de crise à court ou moyen terme, le seuil de vigilance est désormais à activer dès que la tendance hydrologique laisse pressentir un risque de crise à court ou moyen terme et que la situation est susceptible de s'aggraver en l'absence de pluie significative dans les semaines ou mois à venir. Autre ajout : la situation ne conduit pas à une concurrence entre usages, le fonctionnement biologique des milieux aquatiques étant satisfait (hormis pour les cours d'eau qui sont naturellement en assec en cette période). La définition de ce niveau de gravité peut être omise à défaut de données suffisantes et à condition qu'une organisation de la communication et de la sensibilisation du grand public sur le territoire soit mise en place.

Note La définition du premier seuil d'alerte reprend l'idée que ce niveau signifie que la coexistence de tous les usages et le bon fonctionnement des milieux n'est plus assurée. Elle ne fait toutefois plus uniquement mention du débit ou de la cote piézométrique : les premières mesures de limitations effectives des usages de l'eau sont mises en place lorsque les conditions de déclenchement sont constatées.

Note La définition du seuil d'alerte renforcée reste sensiblement la même : ce niveau est une aggravation du niveau d'alerte. Tous les prélèvements ne peuvent plus être simultanément satisfaits. Cette situation permet une limitation progressive des prélèvements et le renforcement substantiel des mesures de limitation ou de suspension des usages, si nécessaire, afin de ne pas atteindre le niveau de crise.