L'académie européenne des batteries va se déployer en France en septembre

Former des dizaines de milliers de salariés dans le secteur des batteries électriques. Telle est l'ambition de l'académie européenne des batteries qui devrait se déployer en France début septembre. EIT InnoEnergy, société européenne qui soutient l'innovation dans le secteur de l'énergie durable, et l'État français, représenté par les ministres du Travail et de l'Industrie, ont signé le 6 juillet un contrat de partenariat en vue de ce déploiement dans l'hexagone.

« L'écosystème émergent des batteries est à l'avant-garde de la transition énergétique, les batteries étant la principale technologie permettant de soutenir l'électrification et la décarbonation des transports, et un relais clé pour l'intégration des renouvelables et de l'hydrogène décarboné dans le mix énergétique. Le développement de cette filière a un impact sur de nombreux secteurs économiques : énergie, automobile, chimie, électronique, ingénierie, recyclage, recherche... », explique EIT InnoEnergy. La société a été mandatée par le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, pour développer l'académie des batteries au sein de l'Union européenne.

« La France s'est donné les moyens d'attirer et d'accueillir sur son sol un écosystème complet de la batterie électrique, nécessaire à l'avenir de la filière automobile. Avec le président de la République, nous avons officialisé l'implantation d'une nouvelle usine de batteries le 28 juin dernier, qui créera à terme 2 000 emplois. La convention que nous signons aujourd'hui permettra de former les personnes qui viendront apporter leurs compétences à ce secteur d'avenir », a expliqué la ministre chargée de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher.

Les besoins de formation et de requalification sont estimés à 800 000 travailleurs d'ici 2025 selon les industriels du secteur. Le protocole d'accord, qui constitue un partenariat public-privé sur les services d'apprentissage, doit permettre de former environ 150 000 personnes en France d'ici 2025. EIT InnoEnergy a déjà signé un premier protocole avec l'Espagne en mai dernier et prévoit de déployer le programme dans toute l'Europe au cours de cette année.