REP huiles minérales : Cyclevia estime être en mesure d'atteindre ses objectifs de collecte et de valorisation

Un an après avoir été agréé, l'éco-organisme de la filière de responsabilité élargie des producteurs d'huiles minérales annonce avoir collecté un peu plus de 200 000 tonnes et en avoir régénéré près de 80 %.

Philippe Collet, journaliste

Rédacteur spécialisé © Tous droits réservés Actu-Environnement Reproduction interdite sauf accord de l'Éditeur ou établissement d'un lien préformaté [41449] / utilisation du flux d'actualité.