Biodiversité : l'Afnor publie une norme sur l'engagement des organisations

L'organisme français de normalisation a publié ce vendredi 9 janvier la norme NF X32-001, une norme d'application volontaire pour favoriser l'engagement des organisations dans une démarche en faveur de la biodiversité.

« La communauté des décideurs économiques et politiques classe désormais la biodiversité dans les risques majeurs pour l'économie et les sociétés humaines. A l'instar du climat, l'érosion de la biodiversité est considérée comme un risque systémique qui impacte les entreprises et leurs chaînes de valeur », explique Sylvain Boucherand, président de la commission de normalisation biodiversité de l'Afnor et dirigeant d'un cabinet de conseil. D'où l'engagement de travaux de normalisation et la création d'outils de mesure de l'empreinte biodiversité des acteurs économiques.

La vocation de la nouvelle norme ? « Aider les organisations à intégrer à leur stratégie les enjeux de conservation, de restauration et d'utilisation durable de la biodiversité, explique l'Afnor. Elle vise aussi à faciliter le partage équitable des bénéfices liés à cette utilisation et le recours à des savoirs traditionnels associés ». La norme NF X32-001, ajoute l'organisme de normalisation, propose « une méthodologie de criblage systématique des enjeux de biodiversité, d'analyse d'impacts des activités » et permet de structurer son approche : définition d'une stratégie, d'un plan d'actions, d'évaluation des résultats et d'amélioration.

Elle s'adresse à tous types d'organisations (entreprises, collectivités territoriales, etc.) et s'applique « tant à l'échelle d'un territoire qu'au sein même d'une structure ».

Cette nouvelle norme devrait être suivie par d'autres normes nationales en matière de biodiversité, portant sur le génie écologique : démarche de conduite d'un état initial de la biodiversité, méthodologie de conduite de projet en faveur des écosystèmes. Elle participe par ailleurs au travail d'élaboration de normes internationales sur la biodiversité. Un travail piloté par l'Afnor à la demande de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) qui doit aboutir à la publication des premières normes à l'horizon 2023.