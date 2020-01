La Boîte à outils méthanisation : un nouvel appui pour structurer les projets

Conseiller les porteurs de projets de méthanisation, territoriaux et de petite taille, en matière de structuration technique, légale, et financière, particulièrement pour l'accès au financement bancaire : c'est l'objectif de la future Boîte à outils méthanisation.

La Banque européenne d'investissement (BEI) et la Banque des Territoires viennent de signer un partenariat pour développer cette plateforme. Elle sera déployée sur Internet à l'horizon 2021. Elle fournira notamment aux promoteurs un clausier contractuel et des outils de simulations financières. La BEI contribuera pour plus de la moitié au financement de cet outil de conseil, et la Banque des Territoires (CDC) financera la part restante.

« Ces petits projets de méthanisation étant considérés comme plus risqués par les établissements bancaires, la Banque des Territoires aide ainsi leurs porteurs à les présenter avec les meilleurs standards possibles pour les rendre plus solides », indiquent dans un communiqué les deux partenaires. Au final, la Boîte à outils vise à améliorer la solidité financière des projets français dans le domaine de la production de biogaz (méthane) et de recyclage des déchets industriels sur le segment du marché des petites installations.