Bornes de recharge électrique : les petites stations-services appelées à la rescousse par l'État

Donner 7 000 euros aux acheteurs de Tesla nécessiteux, voilà la politique énergétique de la France depuis Jospin/Voynet et tous les écolos qui sont au gouvernement depuis 30 ans qui ont cassé l'outil de production électrique français.

Et préparer le black out en 2023 en faisant la promotion des autos "tout électrique".

Bravissimo !

Albatros | 30 novembre 2022 à 14h20