Bâtiments neufs : nouvelle étape des travaux pour aller au-delà de la RE 2020

Alors que la réglementation environnementale RE 2020 sur les constructions neuves est entrée en vigueur en 2022, les travaux, menés par le GIE (groupement d'intérêt écologique) s'accélèrent en vue d'anticiper la prochaine réglementation se voulant plus ambitieuse à l'horizon 2030. L'Alliance HQE-GBC, le Collectif des démarches quartiers et bâtiments durables et le collectif Effinergie composent ce GIE, missionné en 2022 par l'État pour élaborer un cadre commun de référence post-RE 2020 et baptisé Cap 2030.

L'objectif est d'élargir la réflexion au-delà des seuls critères de l'énergie et du carbone de la RE 2020 et de développer « une approche plus large sur des sujets environnementaux », expliquait à Actu-Environnement, en mars dernier, Marie Gracia, directrice du collectif Effinergie, rencontrée au salon Bepositive, à Lyon.

Les acteurs de la filière du bâtiment sont désormais invités à s'inscrire au sein de neuf groupes de travail thématiques, référencés sur le site du Plan bâtiment durable. Ils démarreront leurs travaux en septembre 2023 :

Groupe 1 : Neutralité carbone

Groupe 2 : Mesurer les performances

Groupe 3 : Énergie et coopération avec les réseaux

Groupe 4 : Qualité de l'environnement intérieur

Groupe 5 : Gestion durable de l'eau

Groupe 6 : Économie circulaire

Groupe 7 : Biodiversité

Groupe 8 : Adaptation au changement climatique

Groupe transverse : Low-tech

Ainsi, ce cadre commun de référence « accompagnera la mise en place de la RE 2020 et servira à préparer son évolution à moyen terme. Son écriture se fera en synergie et en cohérence avec la RE 2020. Il explorera, de front, les nouvelles thématiques précitées, au-delà de l'énergie et du carbone et inspirera la réglementation qui succèdera à la RE 2020 », précise le GIE.

Ces groupes de travail « permettront de proposer, sur chacune des thématiques, des indicateurs et des voies de progrès qui viendront alimenter le cadre commun de référence, sur la base des travaux existants et de l'expertise de chacun ». Ces travaux techniques sont lancés en partenariat avec le Plan bâtiment durable, le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), avec le soutien de la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN) du ministère de la Transition écologique et de l'Agence de la transition écologique (Ademe).