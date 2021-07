Changement de fondation d'éoliennes pour le parc marin Îles d'Yeu-Noirmoutier

Face aux évolutions observées dans les technologies de fondation d'éoliennes en mer, la société Éoliennes en Mer des Îles d'Yeu et de Noirmoutier (Emyn) change d'option pour le parc éolien qu'elle construira au large des Îles d'Yeu et de Noirmoutier (Vendée). Alors qu'elle envisageait au départ d'utiliser des fondations de type jacket (en acier en forme de tour-treillis), Emyn choisit finalement la fondation monopieu (tube en acier) pour les 62 éoliennes du parc.

La fondation d'une éolienne permet de fixer l'ensemble de la structure sur le fond marin. Le mât de l'éolienne est installé sur la fondation, qui sera elle-même posée ou ancrée sur le sol marin. Selon les données de Wind Europe, l'association européenne de l'éolien, fin 2019, les fondations monopieux équipaient plus de 80 % des éoliennes en mer installées en Europe. « En 2013, lorsque nous avons répondu à l'appel d'offres lancé par l'État, la technologie des fondations « jacket » était alors la plus appropriée pour des éoliennes d'une puissance de 8 MW sur le site du parc Emyn. Ces dernières années, des fondations monopieux de nouvelle génération, désormais aptes à accueillir des turbines de grande taille, ont été proposées sur le marché de l'éolien offshore », explique Christelle Céleste, directrice des relations extérieures d'Emyn.

Le système de protection des câbles sera également modifié : une protection par coquille en métal sera privilégiée qui permettra une emprise plus réduite sur les fonds marins que la protection par enrochement initialement prévue. Les autres caractéristiques du projet (nombre d'éoliennes, hauteur totale en bout de pale, schéma d'implantation des éoliennes et des câbles, etc.) restent par ailleurs inchangées. La mise en service est prévue à partir de 2025.