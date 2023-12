Une quarantaine d'acteurs du bâtiment s'engagent à rénover bas-carbone

À l'occasion du Salon de l'immobilier d'entreprise (Simi), le 12 décembre à Paris, une quarantaine d'acteurs du bâtiment (maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, ingénieries, entreprises) ont signé une charte d'engagement volontaire pour généraliser les rénovations bas carbone. Cette charte est le fruit d'une démarche collaborative portée le Hub des prescripteurs bas carbone, lancé par l'Institut français pour la performance du bâtiment (Ifpeb) et le cabinet de conseil Carbone 4.

La charte vise les rénovations lourdes respectant la réglementation thermique (RT) globale des bâtiments existants, définie par l'arrêté du 13 juin 2008. « Chaque rénovation lourde intégrera différents engagements : sortir des énergies fossiles, conserver au maximum les matériaux existants, mesurer l'impact carbone des matériaux et de l'énergie (en réalisant une analyse du cycle de vie), avec pour objectifs de coconstruire un observatoire de la rénovation bas carbone et de susciter une évolution ambitieuse et pragmatique du cadre réglementaire », précisent les partenaires dans un communiqué.

Parmi les signataires figurent BNP Paribas Real Estate, Bouygues Immobilier, Covivio, La Poste Immobilier, Rabot Dutilleul, SPI Batignolles, Sogeprom, Artelia ou encore Pouget Consultants, Groupama Immobilier, Socotec et le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB).