Climat et conditions de travail : les partenaires sociaux appelés à se saisir du dialogue social

« Les politiques de prévention lors des épisodes climatiques extrêmes (canicules, tempêtes, inondations, etc.) ne peuvent s'appuyer uniquement sur une approche conjoncturelle », avertit le Comité national de prévention et de santé au travail (CNPST) dans un premier avis (1) , consacré aux changements climatiques, rendu le 26 janvier. Cette instance, qui réunit les organisations syndicales et patronales, les représentants de l'État et de la Sécurité sociale, a été instaurée par la loi du 2 août 2021 relative au renforcement de la prévention en santé au travail.

Les membres du CNPST soulignent tout d'abord le rôle des entreprises dans la prise en compte du changement climatique dans l'organisation du travail, en premier lieu par l'analyse des conditions de travail à travers le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP). « En matière d'adaptation au changement climatique, comme dans tous les domaines liés à la santé au travail, la prévention primaire est la base de toute prévention », rappelle l'instance paritaire issue de l'accord national interprofessionnel (ANI) de décembre 2020.

Le CNPST appelle les partenaires sociaux à se saisir du dialogue social d'entreprise et de branche afin de rechercher les solutions les plus pertinentes pour « garantir la performance globale des entreprises et la santé et la sécurité des travailleurs en cas de températures extrêmes (gel, canicule) ». Il rappelle l'importance d'impliquer les salariés et leurs représentants dans les actions menées en lien avec la transition écologique. « Une entreprise peut décider de mettre en œuvre un plan de continuité d'activité prévoyant, le cas échéant, de maintenir les activités essentielles pendant les périodes de températures extrêmes », rappelle par ailleurs le CNPST. Celui-ci souligne également le rôle des pouvoirs publics en matière de « surveillance et d'alerte des épisodes climatiques extrêmes, tant au niveau national que local », de même que dans le déploiement « des services d'urgence, d'aide et de soutien pour réagir à ces épisodes (secours, soins, voirie, transports, alimentation énergétique, etc.) ».

Ce premier avis du CNPST devrait être suivi d'autres avis thématiques sur les conséquences du changement climatique sur les conditions de travail. D'autres instances, telles que le Conseil économique, social et environnemental (Cese) ou France Stratégie, ont également formulé des recommandations en termes d'adaptation des conditions de travail aux changements climatiques.