Climat : l'ONG Milieudefensie lance une action contre la banque ING

Par un courrier en date du 19 janvier 2024, l'association Milieudefensie (Les Amis de la Terre – Pays-Bas) a accusé la société ING de manquement à son devoir de diligence dans la mesure où elle contribue au changement climatique. Elle estime que la banque entrave « la réalisation de l'objectif de 1,5 °C exigé par l'Accord de Paris, entraînant non seulement un grand danger pour la société, l'environnement et la nature, mais également la violation des droits de l'homme aux Pays-Bas et dans le reste du monde, pour les générations actuelles et futures ». En conséquence, elle met en demeure la société de respecter un certain nombre de mesures : assurer que sa politique climatique soit conforme à l'objectif de l'Accord de Paris ; réduire ses émissions d'au moins 48 % de CO 2 et d'au moins 43 % d'équivalent CO 2 en 2030 par rapport à 2019 ; veiller à ne pas être liée aux impacts climatiques néfastes des grandes entreprises clientes ; nouer le dialogue avec elle.

L'association a donné huit semaines à la société pour lui répondre et accepter de mettre en œuvre ces mesures, à défaut de quoi elle l'assignera en justice pour obtenir une décision lui imposant de les prendre.

Le même jour, la société ING a déclaré avoir pris note de cette mise en demeure sur « sa présumée contribution au changement climatique et de [la] menace [de Milieudefensie] d'engager des poursuites judiciaires ». « Nous sommes convaincus que nous prenons des mesures significatives pour lutter contre le changement climatique », estime cependant la banque, qui ajoute que le développement durable fait partie intégrante de son orientation stratégique globale. « Nous répondrons bien entendu devant les tribunaux si nécessaire », ajoute-t-elle. « Environ 80 % de l'énergie utilisée dans le monde aujourd'hui provient encore des énergies fossiles. Donc, même si nous finançons de nombreuses activités durables, nous reflétons l'économie mondiale », se défend l'établissement bancaire pour expliquer qu'il continue à financer une part plus importante d'activités non durables. Une réponse qui laisse présager une assignation par Milieudefensie dans les semaines à venir.

Cette action en justice s'inscrit dans la continuité de nombreuses actions intentées contre des entreprises pour leurs activités climaticides. Sur un fondement similaire, le tribunal de La Haye avait ordonné, en 2021, que le groupe Shell réduise de 45 % ses émissions d'ici à 2030.