Une étude de Tennaxia montre que la sensibilité des entreprises à la RSE augmente à l'approche de la mise en application de la norme CSRD, mais qu'elles s'estiment mal informées. Explications de la directrice de la Business Line RSE du cabinet.

Les entreprises concernées par l'application de la nouvelle norme de reporting européenne CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), à partir du 1er janvier 2024, seront-elles prêtes et quelles sont leurs difficultés éventuelles ? Comme chaque année, la société de conseil Tennaxia a mené l'enquête sur leurs actions et leurs questionnements auprès des directions financières et RSE des entreprises françaises et européennes, déjà soumises aux obligations de reporting ou seulement en passe de l'être.

Les résultats de cette 11e étude sur leurs pratiques de reporting de durabilité, menée en coopération avec Euronext Corporate Services, Bpifrance et LCL, ont été dévoilés à l'occasion du salon Produrable, en septembre dernier. Ils révèlent que, les échéances se rapprochant, les directions financières s'impliquent plus que les années précédentes dans la stratégie et le rapport de durabilité (74 %) de leur société. Davantage préoccupées par la robustesse du reporting ESG, elles se rapprochent ainsi des services RSE. Parallèlement, l'environnement, et le climat en tête, ces sujets deviennent largement plus stratégiques et suscitent de nombreuses questions au plus haut sommet des entreprises.

Mais toutes ne sont pas bien préparées. Si la grande majorité (79 %) des organisations soumises à la CSRD dès 2025 suit déjà globalement ou partiellement les indicateurs qui leur seront demandés, 19 % d'entre elles n'ont pas encore vérifié la concordance entre leurs propres indicateurs ceux de la directive. La majorité s'estime par ailleurs mal informée. Sur le plateau d'Actu-Environnement au salon Produrable, Solène Garcin-Charcosset, directrice de la Business Line RSE chez Tennaxia, éclaire quelques enseignements de cette étude.