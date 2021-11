Réchauffement climatique : l'océan doit être mieux pris en compte

« Les changements que nous avons déjà provoqués dans le système océanique perdureront pendant des siècles et aggravent la crise climatique, alerte Dan Laffoley, vice-président pour les questions marines de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). La protection de l'océan est affaire de survie humaine. » Ce dernier vient de publier avec quinze autres experts un article dans « Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems » qui souligne que les objectifs de l'Accord de Paris ne pourront être atteints si l'océan n'est pas pris en compte.

Les auteurs formulent dans cette optique six propositions à l'adresse des dirigeants. Tout d'abord, ils appellent de leurs vœux la constitution d'un traité sur la haute mer et la protection d'au moins 30 % de l'océan au moyen d'aires marines protégées (AMP) avec une protection stricte. Ils souhaitent également que soit revue la façon de mettre en œuvre ces aires. « Les aires protégées fixes doivent être complétées par des mesures plus larges pour protéger la vie marine migratrice dans son aire de répartition actuelle et future », pointent-ils.

Ils soulignent que le financement des activités les plus destructrices pour l'océan doit être stoppé : chalutage profond, le dragage, l'exploration pétrolière et gazière en mer, extraction minière, l'immersion de déchets, etc. Les experts préconisent une restauration active des habitats marins comme les mangroves. Ils estiment que les espèces marines pourraient alors se rétablir en une à trois décennies. Ils estiment que les solutions basées sur la nature nécessitent de nouveaux financements ainsi que des mécanismes d'assurances. Enfin, les recherches scientifiques sur les océans doivent se poursuivre et intégrer des approches transdisciplinaires.

Cet appel à la prise en compte de la protection de l'océan dans le cadre de la lutte contre le changement climatique est également porté par un collectif de scientifiques réunis dans l'initiative OneOceanScience. Cette campagne vise à mettre l'accent sur ces enjeux sur la scène des négociations internationales, lors de la COP 26, mais également à sensibiliser les citoyens.« Resté trop longtemps en marge des négociations sur le climat, l'océan doit être au cœur des décisions politiques », assure François Houllier, président-directeur général de l'Ifremer à l'initiative de la campagne.