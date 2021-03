Concertation du public sur le projet d'usine de fabrication de batteries à Douvrin

Du 25 février au 23 avril 2021, la Commission nationale du débat public (CNDP) organise la concertation préalable avec le public concernant le projet de construction d'une usine de fabrication de batteries pour véhicules électriques à Douvrin/Billy-Berclau (Pas-de-Calais).

La CNDP a été saisie en novembre 2020 par la société Automotive Cells Company (ACC) qui porte ce premier projet français de « gigafactory ». Pour rappel, ACC est la société conjointe créée en septembre 2020 par les groupes Total et PSA/Opel. Tous les acteurs sont invités à participer et donner leur avis, à l'échelle locale, régionale et nationale sur ce projet d'usine. À cette occasion, un cycle de trois webinaires nationaux permettra de débattre de « l'opportunité de s'engager, ou non, dans la production industrielle à grande échelle de batteries pour les voitures électriques », explique la CNDP. « Ce choix pose de nombreuses questions sur la souveraineté économique et industrielle, sur les technologies utilisées, sur l'impact environnemental des batteries, depuis l'approvisionnement en matières premières jusqu'au recyclage, et enfin sur les impacts sociaux de la mutation industrielle envisagée. Dans ce contexte, cette concertation représente le premier grand débat d'orientation générale sur la mobilité électrique en France », ajoute la CNDP.

Ce projet d'usine de production de batteries prévoit un premier bloc d'une capacité d'au moins 8 gigawattheures (GWh) en 2023, puis entre 2023 et 2028 la construction progressive des autres blocs. Le site est prévu à côté du site PSA de Douvrin, à cheval sur les communes de Douvrin et de Billy-Berclau, dans le Pas-de-Calais, au sein du Parc des industries Artois Flandres.