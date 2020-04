Compostage des boues d'épuration urbaines : l'Astee dresse un point de la situation

À travers sept fiches thématiques, l'association française des professionnels de l'eau et des déchets revient sur le compostage des boues d'épuration en Europe et en France. Elle fait notamment un point sur les contaminants et le respect des seuils.

© romaneau Près de 25 % des boues européennes sont compostées avant d'être épandues sur les sols agricoles.



Dorothée Laperche, journaliste

