Extension des consignes de tri : Citeo sélectionne neuf nouveaux territoires

Le 30 avril, Citeo a retenu neuf collectivités supplémentaires dans le cadre de son programme d'extension des consignes de tri à l'ensemble des emballages. Ces neuf territoires regroupent 890 000 habitants. L'éco-organisme en charge de la responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les emballages ménagers et les papiers annonce, aussi, le financement, à hauteur de 1,17 million d'euros, de mesures d'amélioration de la collecte sur neuf autres territoires.

Cette sélection intervient dans le cadre de la « phase 3 bis » de son plan de performance des territoires qui s'étend sur la période 2018-2022. Cette phase complémentaire « a permis à des collectivités, dont les projets devaient être affinés ou finalisés, de candidater », explique Citeo. Le lancement de la prochaine phase est prévu au quatrième trimestre 2020.

Les neuf collectivités retenues sont : le Smitom Nord Seine et Marne (Seine-et-Marne), le Syvadec (Corse), le syndicat mixte de la zone du Verdon (Var), la communauté de communes du Romorantinais et du Monestois (Loir-et-Cher), la communauté de communes Sud-Hérault (Hérault), l'établissement public de coopération Boucle Nord de Seine (Hauts-de-Seine et Val-d'Oise), le Sitru (Yvelines), le Seroc (Calvados) et le Smitom du Santerre (Somme).

Les territoires concernés par l'amélioration de la collecte sont la communauté d'agglomération du Pays-Basque (Pyrénées-Atlantiques), le Sictom du Périgord Noir (Dordogne), la communauté de communes des Terres du Haut-Berry (Cher), la communauté de communes Centre Morbihan Communauté (Morbihan), la communauté de communes Bastides en Haut Agenais Périgord (Lot-et-Garonne), le Territoire Marseille Provence (Bouches-du-Rhône), le SMCTOM de Nontron (Dordogne), le Sittomat (Var) et la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins (Alpes-Maritimes). Ces zones pourront améliorer la desserte en porte-à-porte ou de proximité sur les zones non ou mal équipées, réduire la fréquence de collecte sélective en porte-à-porte, ou harmoniser leurs dispositifs.