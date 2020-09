Mines : deux demandes de permis d'exploration mises en consultation

Le ministère de l'Économie met en consultation, jusqu'au 21 septembre, deux demandes de permis exclusif de recherches de mines.

La première concerne une demande déposée par la société Fonroche Géothermie pour un permis de recherches de mines de lithium et substances connexes. Cette demande porte sur le « permis de bassin de Limagne », d'une superficie d'environ 707 km² répartie sur une cinquantaine de communes du Puy-de-Dôme. L'entreprise entend réaliser un forage sur un site qui reste à préciser.

La seconde demande porte sur un permis de recherches de mines d'hélium, gaz carbonique et substances connexes. Appelée « permis Fonts-bouillants », la demande est présentée par la société par actions simplifiée 45-8 Energy SAS. Douze communes de la Nièvre sont concernées, pour une superficie totale d'environ 251 km2. 45-8 Energy veut démontrer qu'une production minimale et stabilisée d'hélium et de gaz carbonique est atteignable en réalisant un essai de pompage sur un puits créé en 1994 et toujours accessible.

Note Aigueperse, Artonne, Aubiat, Aubière, Aulnat, Beaumont, Beaumont-lès-Randan, Beauregard-l'Evêque, Beauregard-Vendon, Blanzat, Bulhon, Bussières-et-Pruns, Cébazat, Ceyrat, Chamalières, Chambaron-sur-Morge, Chanat-la-Mouteyre, Chappes, Charbonnières-les Varennes, Châteaugay, Châtel-Guyon, Chavaroux, Clerlande, Clermont-Ferrand, Combronde, Cournon-d'Auvergne, Crevant-Laveine, Culhat, Davayat, Durtol, Ennezat, Entraigues, Enval, Gerzat, Gimeaux , Joze, La Roche-Blanche, Le Cendre, Le Cheix, Lempdes, Lempty, Les Martres-d'Artière, Lezoux, Loubeyrat, Lussat, Luzillat, Malauzat, Malintrat, Maringues, Marsat, Martres-sur-Morge, Ménétrol, Mozac, Mur-sur-Allier, Nohanent, Orcines, Pérignat-lès-Sarliève, Pérignat-sur-Allier, Pessat-Villeneuve, Pont-du-Château, Prompsat, Randan, Riom, Romagnat, Royat, Saint-André-le-Coq, Saint-Beauzire, Saint-Bonnet-près-Riom, Saint-Clément-de-Régnat, Saint-Denis-Combarnazat, Saint-Genès-Champanelle, Saint-Ignat, Saint-Laure, Saint-Myon, Sardon, Sayat, Seychalles, Surat, Teilhède, Thuret, Varennes-sur-Morge, Vertaizon, Volvic et Yssac-la-Tourette.