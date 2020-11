Nouvel objectif climat 2030 : la Commission européenne lance la refonte des directives et règlements

Le 16 septembre dernier, la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen annonçait sa volonté de rehausser l'objectif climatique de l'Europe pour 2030, en proposant une réduction de 55 % des émissions de carbone par rapport à 1990, au lieu des 40 % déjà fixés. En attendant que les négociations commencent avec les États membres et le Parlement, la Commission lance les consultations pour réviser les directives et règlements ad hoc jusqu'au 26 novembre prochain.

Ainsi, elle ouvre le débat sur le partage de l'effort des objectifs entre les États membres ; l'utilisation des terres et la foresterie ; et sur le système d'échange des quotas d'émission carbone (ETS). Sur ce point par exemple, l'exécutif européen envisage d'étendre le système d'échange des quotas au transport routier et au bâtiment, « et peut-être finalement à toutes les utilisations des combustibles fossiles ».