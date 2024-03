Contentieux climatiques : une action contre TotalÉnergies lancée en Belgique

La multinationale n'en n'a pas fini avec les contentieux portant sur sa politique climatique. Mercredi 13 mars, Hugues Falys, un agriculteur belge du Hainaut, a lancé une nouvelle action en justice contre TotalÉnergies devant le tribunal de l'entreprise de Tournai, informe la Fédération internationale des droits humains (FIDH), une ONG internationale qui regroupe 188 organisations nationales.

Cette action judiciaire est soutenue par trois ONG belges, Fian Belgique, Greenpeace et la Ligue des droits humains. « L'affaire vise non seulement à faire reconnaître les dommages subis par Hugues Falys, mais aussi à garantir le respect des objectifs de l'Accord de Paris, explique la FIDH dans un communiqué. La citation demande au tribunal d'exiger de TotalÉnergies qu'elle mette en œuvre un plan de transition crédible, qui comprenne l'arrêt des nouveaux investissements dans des projets de combustibles fossiles, une réduction de 47 % de la production de gaz et de pétrole d'ici à 2030 et une réduction plus stricte de 75 % d'ici à 2040. »

« Il s'agit de la première "action climat" visant une entreprise multinationale en Belgique », précise Greenpeace, alors qu'une action dirigée contre l'État belge et deux régions a été jugée en appel, le 30 novembre 2023. Quant à TotalÉnergies, la multinationale est déjà la cible de plusieurs actions judiciaires, émanant d'autres pays, liées à sa politique climatique. C'est le cas de la procédure fondée sur le devoir de vigilance actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris ou de la plainte pénale, déposée le 22 septembre 2023, contre l'énergéticien par quatre associations qui mettent en cause sa politique climaticide et attentatoire aux droits humains en Ouganda et en Tanzanie.