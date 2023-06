Dominique Lepetit est chargé de suivre et de coordonner le Grand Chantier Penly. Il devra assurer la liaison avec les acteurs locaux et suivre le bon déroulement des procédures réglementaires.

Dominique Lepetit est nommé représentant de l'État chargé du suivi et de la coordination locale du « Grand Chantier Penly » relatif au projet de construction d'une paire de réacteurs nucléaires EPR2, a annoncé Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. La première réunion du Comité stratégique local se tiendra le 15 juin.

Placé sous l'autorité du préfet de la région Normandie, il devra « clarifier la manière dont l'État entend garantir avec les collectivités l'accès aux services publics essentiels, coordonner les politiques locales de transport et maintenir un espace d'information et de concertation entre les parties prenantes durant toute la durée des chantiers ». Il devra aussi garantir que le projet constituera un « un facteur de développement économique, d'emploi, mais aussi d'aménagement et d'attractivité du territoire ».

Un autre volet de la mission confiée à Dominique Lepetit concerne la conduite des procédures réglementaires. En lien avec la Délégation de programme interministérielle au nouveau nucléaire, il s'assurera de la bonne anticipation des besoins des services instructeurs de l'État.

Précédemment, Dominique Lepetit a eu plusieurs postes à la préfecture de Seine-Maritime et à celle de la région Normandie, le dernier en date étant celui d'adjoint du secrétaire général pour les affaires régionales chargé du pôle politiques publiques.