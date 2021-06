Hausse du coût de traitement des déchets, selon Amorce

D'après une enquête réalisée auprès de ses adhérents, l'association Amorce signale une hausse des coûts de traitement des déchets en 2020 et pour 2021. Sur les 85 répondants à son enquête, représentant 25 millions d'habitants, 77 % d'entre eux déclarent que leurs coûts de gestion des déchets vont augmenter en 2021. Parmi eux, 60 % estiment que cette hausse sera supérieure à 5 %, pour un service public de gestion des déchets (SPGD) qui s'élève à 10 milliards euros chaque année au niveau national.

Si l'année 2020 a surtout été marquée par la crise Covid, provoquant notamment un effondrement du prix des matières issues du recyclage, ce n'est que l'un des nombreux facteurs qui expliqueraient cette hausse : 63 % des collectivités déclarent que la hausse de la TGAP est le premier facteur de hausse des coûts du SPGD. Un résultat qui pousse l'association Amorce à réitérer son opposition à cette hausse de la fiscalité déchets qui touche l'enfouissement alors que les metteurs sur le marché des déchets sans filière de valorisation ne sont pas visés : « On ne pourra tenir longtemps, car au fil des années, on a sorti des directives et des lois qui ne vont que dans le sens d'une inflation du coût de la collecte et des traitements. On a oublié l'esprit de la responsabilité du producteur », résume Gilles Vincent, président d'Amorce.

Pour répondre à cette hausse des coûts, la plupart des adhérents d'Amorce pense les répercuter : 54 % des répondants prévoient d'augmenter leur fiscalité locale, 33 % prévoient de compenser la hausse des coûts en puisant dans le budget de la collectivité. Seuls 13 % indiquent qu'aucun ajustement ne sera nécessaire.