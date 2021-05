Covid-19 et entreprises : ce que prévoit la nouvelle version du protocole sanitaire

Le ministère du Travail a procédé le 18 mai à une nouvelle actualisation du protocole sanitaire face au risque Covid-19 en entreprises. « Le protocole précise notamment les règles applicables aux entreprises dans le cadre de la campagne de vaccination en cours ainsi que pour la reprise d'activité de certains secteurs à partir du 19 mai », explique le ministère.

Une fiche-conseil détaillée à destination des employeurs concernés par une reprise d'activités est proposé par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact). Mais le ministère du Travail envoie quelques messages clés en la matière. Il suggère aux employeurs d'organiser un temps de sensibilisation des salariés sur les mesures barrières et de veiller à la réappropriation des gestes professionnels « parfois non pratiqués depuis de longs mois ». Une attention particulière doit être portée aux nouveaux arrivants et aux jeunes travailleurs, précise le protocole.

Autorisation d'absence pour vaccination

Les employeurs doivent diffuser à leurs salariés l'information sur les modalités d'accès à la vaccination par les services de santé au travail de l'entreprise. Dans ce cadre, les salariés sont autorisés à s'absenter sur leurs heures de travail et l'employeur ne peut s'opposer à cette absence. Hors services de santé au travail, il n'existe en revanche pas d'autorisation d'absence de droit. Mais les employeurs sont incités à faciliter l'accès des salariés à la vaccination.

En matière de tests, le protocole prévoit que les entreprises peuvent mettre des autotests à disposition des salariés « dans le respect des règles de volontariat et de secret médical et avec une information du salarié par un professionnel de santé ». En cas de test positif, le salarié doit s'isoler à son domicile, effectuer un test PCR pour confirmation, et suivre la procédure de prise en charge des personnes symptomatiques mise en place par l'employeur. En cas d'impossibilité de télétravailler, le salarié doit se déclarer sur le site declare-ameli.fr afin de bénéficier d'indemnités journalières sans délai de carence.

Enfin, le protocole renforce les règles d'aération des locaux. Il est nécessaire d'aérer les locaux par une ventilation naturelle ou mécanique : portes et/ou fenêtres ouvertes autant que possible, idéalement en permanence, et au minimum 5 minutes toutes les heures. Une ventilation de la pièce par deux points distincts (porte et fenêtre par exemple) doit être privilégiée. A défaut, un apport d'air neuf doit être assuré par le système de ventilation, indique le protocole qui s'appuie sur les derniers avis du Haut Conseil pour la santé publique.