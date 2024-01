Décarbonation de l'industrie : ArcelorMittal valide son plan d'investissement pour Dunkerque

Ce 15 janvier, ArcelorMittal a confirmé son plan d'investissement pour décarboner son usine sidérurgique de Grande-Synthe (Nord), près de Dunkerque, à l'occasion d'un déplacement du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, sur place. D'un montant total de 1,8 milliard d'euros, ce plan comprend 850 millions d'argent public, une aide d'État tout juste validée par la Commission européenne.

Annoncé en février 2022, il vise l'installation d'une nouvelle unité de « réduction directe du fer » et le remplacement de deux des trois hauts fourneaux par des fours électriques d'ici à 2027. Chiffré à l'origine à 1,7 milliard d'euros, le groupe français y intégrait initialement un projet de décarbonation de son site de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône). Face au « redimensionnement » économique des travaux à Dunkerque, un « schéma de financement spécifique à Fos » a été décidé et est en cours de finalisation, d'après une porte-parole du sidérurgiste.

Ce site doit toujours accueillir un four électrique en substitution d'un haut fourneau d'ici à 2030. Mais il se dotera, en outre, d'un nouveau « four-poche » associé au nouvel équipement. Ce dispositif doit permettre, d'une part, de compenser la perte de puissance et de température entraînée par le remplacement du fourneau d'origine et, d'autre part, d'augmenter la part d'acier recyclé à incorporer dans le mélange. Ce projet complémentaire, estimé à 73 millions d'euros, sera mis en service dans les prochains mois à venir.