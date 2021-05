Éolien flottant : l'État fixe la zone d'implantation du parc au large de Belle-Île

Troublant de voir que cette zone a la même forme que Belle-Île... une lubie de stratif' sans doute... mais on voit tout de suite que les pylônes seront clairement visibles du cap des Poulains, site touristique majeur, et de toute la côte ouest de Belle-ïle ! Pour produire un courant 3 vendu fois plus cher que celui d'EdF et généralement déphasé des besoins : heureusement, il est prévu la construction d'une centrale à gaz à Landivisau pour compenser l'intermittence... de cela vous ne parlez guère... Et vive la PPE !

dmg | Aujourd'hui à 09h52