Déconfinement : les Français vont reprendre leur voiture, mais souhaitent une autre mobilité

Un sondage réalisé par Opinionway du 8 au 10 mai 2020 indique que, dans le cadre du déconfinement, 68 % des Français vont privilégier la voiture pour leurs trajets du quotidien. Pour autant, au-delà de ces deux chiffres, l'enquête réalisée pour le compte de AAA Data, une entreprise spécialisée dans le traitement des données d'immatriculation, montre une volonté de changement des habitudes de déplacement. L'étude annonce d'ailleurs « une année noire pour les constructeurs automobiles », puisque les intentions d'achat de voitures neuves sont en berne.

Les Français souhaitent moins de déplacements

Le principal changement souhaité concerne le temps consacré aux déplacements. L'enquête indiquent que 78 % des personnes interrogées estiment qu'il faut réduire les déplacements de manière générale. Concernant les modes de transport, le sondage signale que « le vélo tire également son épingle du jeu avec 8 % [des intentions concernant les trajets quotidiens] et ce, dans un environnement principalement urbain ».

Dans les grandes lignes, les intentions concernant la reprise des déplacements dans un contexte de distanciation sociale sont surtout déterminées par l'âge et la localisation de la personne interrogée. Sans grande surprise, les plus âgés (50 ans et plus) sont 67 % à plébisciter la voiture. Cette proportion tombe à 51 % chez les 18-24 ans. De même, les plus jeunes sont 42 % à voir la crise comme une occasion de repenser la mobilité, contre 34 % chez les plus de 50 ans. S'agissant de la localisation, le sondage indique que seulement 43 % des franciliens pensent utiliser la voiture après le confinement, contre 88 % dans les communes rurales.