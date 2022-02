Un décret prolonge l'activité des centrales à charbon cet hiver

Il est heureux encore que le projet ecocombust n'ait pas été validé. Imaginez notre joker Cordemais 1,2 GW avec "charbon" qui serait tombé en panne lorsqu'on aurait demandé en urgence les 2 prototypes fumeux ( 1,06 GW avec 80% pellets+20% charbon ) ! Maintenant, il faudrait inscrire dans le dictionnaire anglais - français la traduction de" smart grid" = " gestion de la pénurie " et considérer que plus les ruineuses nouvelles politiques énergétiques ( éolien, Power to gaz, H2 vert ...) veulent développer le renouvelable pour faire voler/ rouler/voguer tout avec les moteurs électriques dans les transports par exemple et plus on est obligé d'ouvrir de nouvelles mines, avec des éléments à extraire qui sont en FAIBLE TENEUR( très gros dégâts environnementaux) et NON RENOUVELABLES, et qu'on n'a jamais consommé AUTANT d ' ENERGIES FOSSILES ! ET que ces éléments coûtent de plus en plus cher ! Cela va prendre du temps pour infuser au plus haut niveau dans le ministère de l'écologie, mais on a besoin du charbon, et de manière indiscutable du gaz russe. EDF faisait la pub "nous vous devons plus que la lumière ". Eh bien, la lumière ce serait déjà pas si mal, et quelques 50W en bonus, pour alimenter la chaudière individuelle gaz aussi..merci ! En cas de pénurie, il est prévu de couper d'abord les industries consommatrices d'énergie électrique. On commence par les plus grosses ? Ce sera à peser avec l'idée qu'il faut commencer par les petites car elles sont nombreuses ..

J Cl M 44 | Aujourd'hui à 10h50