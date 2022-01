Nucléaire : l'ASN appelle à reconsidérer la décision de fermeture de douze réacteurs d'ici à 2035

L'Autorité de sûreté nucléaire estime que les pouvoirs publics devraient réévaluer la décision de fermer douze réacteurs en 2035. La fragilité actuelle du système électrique français montre l'importance de disposer de marges de sécurité.

Ce mercredi 19 janvier, Bernard Doroszczuk a estimé qu'il faut « se réinterroger sur la décision de mise à l'arrêt de douze réacteurs nucléaires d'ici à 2035 ». Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) juge impératif le maintien de marges de manœuvre si la France veut conserver une production nucléaire à long terme. Les difficultés rencontrées actuellement par EDF illustrent le risque associé à un parc nucléaire vieillissant confronté à des imprévus. La question de la fermeture ou du maintien des capacités actuelles est aussi liée à la décision à prendre concernant la part du nucléaire dans le mix électrique à l'horizon 2050. Un autre sujet que l'ASN aimerait voir tranché au cours du prochain quinquennat.

Cinq ans pour prendre trois décisions

Alors que les questions énergétiques sont plus que jamais sur le devant de la scène, « l'ASN demande que les préoccupations de sûreté nucléaire (…) soient, dès à présent, intégrées dans les choix de politique énergétique ». Le président de l'ASN attend du prochain exécutif qu'il prenne position sur trois dossiers. Objectif : assurer des marges de manœuvre suffisantes pour que le système électrique puisse faire face aux imprévus.

L'ASN demande que les préoccupations de sûreté nucléaire (…) soient, dès à présent, intégrées dans les choix de politique énergétique Bernard Doroszczuk, président de l'ASN

Le premier concerne la fermeture de douze réacteurs nucléaires à l'horizon 2035. La décision, validée en janvier 2020 avec l'adoption de la Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), doit êtredurant le prochain quinquennat. Cette décision doit être, juge l'ASN, appelant à l'évaluerParallèlement, l'Autorité attend d'EDF qu'elle justifie, réacteur par réacteur, la possibilité de prolonger leur fonctionnement au-delà de cinquante ans. Cette prolongation, prévient Bernard Doroszczuk, qui demande à l'électricien de s'atteler à la tâche

La deuxième décision à prendre d'ici cinq ans concerne la place du nucléaire en 2050. L'ASN pointe, en particulier, deux enjeux associés au scénario de RTE de maintien à 50 % de la part du nucléaire dans le mix électrique. La France doit d'abord avoir la capacité de mener à bien « un programme ambitieux de construction de nouveaux réacteurs ». La filière nucléaire doit donc mettre en œuvre « un véritable plan Marshall pour rendre industriellement soutenable [le maintien d'une production nucléaire robuste] ». Un plan assorti de l'embauche de quelque 4 000 ingénieurs par an. Le second sujet à anticiper est la prolongation de certains réacteurs au-delà de soixante ans. Cette « hypothèse structurante [n'est pas] justifiée à ce stade ». L'ASN craint, qu'in fine, cet allongement ne découle d'une « décision subie » et soit « hasardeuse en matière de sûreté ». Si ces deux sujets ne sont pas abordés dès maintenant, l'exécutif pourrait engager la France dans une « impasse », alerte Bernard Doroszczuk, appelant les pouvoirs publics à fonder leurs décisions sur « des hypothèses robustes ».

Enfin, la France doit décider de poursuivre, ou non, le retraitement du combustible usé au-delà de 2040. En fonction de la réponse, il faudra anticiper la rénovation des installations de La Hague (Manche) ou prévoir une solution de gestion à long terme des combustibles usés. La décision doit être prise au plus tard en 2030, prévient l'Autorité. De manière plus générale, une politique comportant une part de nucléaire à long terme « doit être impérativement accompagnée d'une politique exemplaire en matière de gestion des déchets », rappelle l'Autorité.

L'absence de marges menace la production nucléaire

La situation actuelle montre déjà à quel point l'absence de marges suffisantes fait peser un risque sur l'approvisionnement électrique. Le système fait face à « une double fragilité inédite », explique le président de l'ASN.

La première vulnérabilité concerne la disponibilité des réacteurs d'EDF, qui est inférieure au niveau escompté. La mise à l'arrêt des deux réacteurs de Fessenheim (Haut-Rhin), le report de la mise en service de l'EPR de Flamanville (Manche) et le décalage du calendrier du grand carénage étaient connus. En revanche, s'y ajoutent deux imprévus : la crise sanitaire a retardé les opérations de maintenance et EDF a dû mettre à l'arrêt ses quatre réacteurs de 1 450 mégawatts (MW) pour s'assurer que leur sûreté n'est pas compromise par la corrosion et les fissures affectant le système d'injection de sécurité (RIS) au circuit primaire principal.

La seconde faiblesse concerne le cycle du combustible. Avec, d'une part, le retard pris dans la construction de la piscine d'entreposage centralisé des combustibles usés. La saturation de celles de La Hague à l'horizon 2030 avait pourtant été identifiée dès 2010. Et, d'autre part, les difficultés auxquelles fait face l'usine Melox, spécialisée à la fabrication du Mox, qui perturbent la gestion du plutonium. En l'occurrence, Orano emploie un nouveau procédé qu'il ne maîtrise pas, ce qui génère d'importants rebus de plutonium. La saturation des capacités d'entreposage des matières plutonifères pose des problèmes d'appro-visionnement, qui imposent à EDF de « démoxer » des réacteurs qui utilisaient jusqu'à présent ce combustible. Enfin, troisième sujet : la corrosion des évaporateurs de l'usine de La Hague est plus rapide que prévue, questionnant sur la capacité de traitement de l'installation.

Chacun de ces problèmes pourrait accélérer la saturation des piscines de La Hague contenant le combustible en attente de traitement. Par ricochets, le fonctionnement des réacteurs pourrait être perturbé s'il devenait plus difficile d'évacuer le combustible usé vers l'usine normande.