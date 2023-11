Un décret fixe des règles de construction paracyclonique en Outre-mer

Un décret, publié le 25 novembre au Journal officiel, définit des règles particulières de conception et de construction de bâtiments, dans les territoires ultramarins exposés à un risque de vents cycloniques. Les nouvelles dispositions concerneront la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et Mayotte. Elles entreront en vigueur à une date définie par un arrêté interministériel et « au plus tard le 1er janvier 2026 ».

L'objectif est de modifier les règles de calcul de la résistance des bâtiments, en relevant la vitesse du vent à laquelle devra résister le bâti. Seront concernés les bâtiments nouveaux y compris reconstruits ; les additions de bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ; et les modifications importantes des structures des bâtiments existants. Les bâtiments de chaque catégorie devront ainsi résister « à des pressions découlant de vents de vitesses au moins égales à la vitesse des vents de référence correspondant à la période de retour de l'épisode cyclonique d'intensité maximale ». Ces règles de construction paracyclonique tiennent compte « de l'orographie et de la rugosité du terrain ».