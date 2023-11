La démarche Écrains, lancée par l'Ademe, place la qualité de l'air intérieur au cœur de l'acte de construire. Souad Bouallala, de l'Ademe, effectue un point d'étape de cette démarche déjà testée dans le cadre d'opérations pilotes en France.

Lancée par l'Agence de la transition écologique (Ademe), la démarche Écrains engage les maîtres d'ouvrage « à construire responsable pour un air intérieur sain ». Elle vise à limiter durablement les émissions de polluants à la source et à pérenniser la qualité des ambiances intérieures. Écrains concerne les projets neufs et en réhabilitation et tous types de bâtiments résidentiels et tertiaires (bureaux, santé, enseignement, petite enfance, sport, culture...). Le périmètre d'application de la démarche tient compte du contexte du projet (histoire du site et environnement) et de sa nature (produits de construction, procédés de fabrication et usages). Écrains couvre l'ensemble des étapes d'un projet, depuis le diagnostic qui précède la phase de programmation jusqu'à la réception de l'ouvrage.

L'objectif est d'élaborer et d'expérimenter une méthode de management de la qualité de l'air intérieur des bâtiments publics et privés, focalisée sur l'apprentissage par le terrain. Des opérations pilotes (écoles, logements sociaux, etc.) l'ont déjà testée dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes (Aura), Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca), Île-de-France ou encore Grand Est, explique Souad Bouallala, ingénieure qualité de l'air à l'Ademe, rencontrée lors du salon Pollutec, à Lyon. Écrains est en phase de déploiement à l'échelle nationale.