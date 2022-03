Deux nouveaux programmes de CEE dédiés aux transports

Ce 1er mars, Jean-Baptiste Djebbari, ministre des Transports, a annoncé deux nouveaux programmes éligibles aux certificats d'économies d'énergie (CEE) en faveur du report modal et du transport fluvial, qui représentent près de 50 millions d'euros d'investissements.

Il s'agit du programme « Appel d'air » (doté de 7 M€), dont « l'objectif est de stimuler l'adoption de l'intelligence artificielle dans le secteur de la logistique et favoriser la mise en open data des données des acteurs du secteur (horaires, trajets des marchandises,...) », explique le ministère de la Transition écologique dans un communiqué.

Le second programme, baptisé « Remove » (38 M€), vise également à développer le report modal des marchandises de la route vers le fluvial, le maritime et le ferroviaire, « via des actions de sensibilisation, des aides au rodage, mais aussi l'écolabel des flux logistiques et portuaires qui valorise l'ensemble des chaînes logistiques vertueuses qui utilisent les ports français ».

Ces programmes complètent les opérations déjà éligibles aux CEE comme l'acquisition d'une barge neuve pour le transport de marchandises, d'un automoteur fluvial neuf ou de wagons d'autoroute ferroviaire.