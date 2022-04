Eau : la FNCCR s'inquiète pour la livraison des réactifs et le coût de l'énergie

La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) s'alarme de la hausse des prix des réactifs de traitement et de l'énergie nécessaires à la potabilisation de l'eau et à la dépollution des eaux usées. Des fournisseurs mettent en garde sur les risques « à court terme de ruptures » d'approvisionnement pour un certain nombre de réactifs ou de fournitures « essentiels au bon fonctionnement des installations ». Est concernée « une large variété » de réactifs, allant de produits communs, tels que la chaux ou le chlorure ferrique, et certains plus spécifiques, à l'instar des charbons actifs et des polymères, précise la fédération, le 19 avril, dans un communiqué.

La FNCCR met en cause « les difficultés » d'importation et/ou de transport de certains produits (notamment venant d'Ukraine), « l'explosion » des coûts de l'énergie pour les réactifs les plus énergivores… « sans pouvoir exclure la tentation de certains acteurs de spéculer ».

Les élus s'inquiètent de possibles pénuries « mettant en péril la continuité de ces services publics essentiels ». La fédération appelle donc le gouvernement à mettre en place rapidement des solutions de sécurisation de ces approvisionnements.