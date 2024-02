Eaux pluviales : la constitution officielle du réseau Rédagieo se précise

Un pas supplémentaire vient d'être réalisé vers la constitution « effective » du réseau des acteurs de la gestion intégrée des eaux pluviales du Grand Ouest, Rédagieo (1) .

La création de ce réseau, inspiré de l'association « le Graie, pôle eau et territoires » en Rhône-Alpes et de l'association Adopta dans le Nord, est sur la table depuis quelques temps. Bien que des échanges informels existaient déjà, aucune structure ne pouvait réunir à la fois les acteurs de l'aménagement, de la construction et de la gestion intégrée des eaux.

Une étude de préfiguration de la mise en œuvre d'un réseau avait été lancée en 2019. Des questions demeuraient sur la forme à lui donner. Pour répondre à l'attente des acteurs, une première mouture a toutefois été lancée, portée par l'établissement d'enseignement et de recherche public l'Institut Agro Rennes-Angers (avec le soutien de Rennes Métropole et de Brest Métropole). Elle a débuté avec l'organisation de journées techniques, d'ateliers et de visites de site. Dix nouvelles collectivités (2) ont ensuite rejoint l'aventure et contribuent désormais au financement aux cotés des deux métropoles de Rennes et de Brest.

Pour définir les objectifs et les actions du réseau, une charte a été rédigé. Elle engage notamment à sensibiliser et à fédérer l'ensemble des acteurs publics et privés ainsi que le monde de la recherche sur la question de la gestion intégrée des eaux pluviales (GIEP), et de façon générale à œuvrer pour la construction d'une culture commune. Ainsi, un module socle est en cours de conception pour faciliter la compréhension des grands principes et la maîtrise des bases de la GIEP, afin de permettre l'appropriation de ces concepts par l'ensemble des acteurs de l'acte de construction.

Si aujourd'hui Rédagieo est toujours porté par l'Institut Agro Rennes-Angers, son transfert au Pôle métropolitain Loire-Bretagne, dans une logique de développement des coopérations entre les territoires, est en préparation. Ce réseau pourrait également à l'avenir être ouvert à des acteurs privés.