L'effacement électrique s'ouvre au grand public

Le fournisseur d'énergie ekWateur s'associe à Voltalis, le spécialiste de la gestion active de la consommation électrique pour se lancer dans l'effacement électrique domestique. Cet hiver, le réseau risque d'être mis à rude épreuve, le calendrier de maintenance des centrales nucléaires ayant été décalé en raison de la crise sanitaire. Les deux acteurs comptent bien proposer leur service au gestionnaire de réseau qui les rémunérera en conséquence. Et pour effacer un certain volume de consomamtion, il vont proposer à leurs clients domestiques l'installation d'un boîtier qui permettra d'éteindre les radiateurs et chauffe-eaux électriques aux moments des pointes de consommation. Le boîtier permet également de piloter les équipements électriques à distance et d'assurer un suivi de la consommation en temps réel.

« Aux moments où le système électrique en a besoin, comme notamment lors des pics hivernaux, Voltalis peut réduire simultanément la consommation de milliers d'appareils de chauffage ou d'eau chaude sur de très courtes durées, sans impact sur le confort des occupants », expliquent les partenaires, qui ont pour objectif d'équiper 50 000 clients en 2021.