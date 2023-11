Un projet de loi sur le logement d'ici au printemps 2024

En déplacement le 16 novembre à Dunkerque (Nord), la Première ministre Élisabeth Borne a annoncé une série de mesures pour relancer la construction de logements. Elle était accompagnée de Patrice Vergriete, ministre du Logement et ancien maire de la ville. Après ce dernier, Élisabeth Borne a confirmé qu'un projet de loi sur le logement sera déposé au Parlement au printemps 2024, qui inclura notamment un volet consacré à la transition écologique.

Parmi ses annonces figurent l'objectif de faciliter la reconversion des friches destinées à accueillir de nouveaux logements, de travailler sur la reconversion des bâtiments existants ou encore de favoriser la densification douce, par exemple en zones pavillonnaires. Elle a aussi évoqué le soutien aux nouvelles techniques de construction, comme la filière de construction hors site. « C'est une réponse à la nécessité de produire des bâtiments performants sur le plan environnemental, rapidement et à des coûts abordables », a expliqué la Première ministre.

Par ailleurs, le Gouvernement prévoit de doubler la production de logements locatifs intermédiaires, pour les classes moyennes, pour atteindre plus de 30 000 par an d'ici à 2026. En outre, 110 000 logements sociaux seront produits en 2024. Et vingt territoires « engagés pour le logement » seront sélectionnés d'ici à la fin de l'année, afin d' « accompagner la production de 30 000 nouveaux logements d'ici trois ans », a ajouté Élisabeth Borne. Un plan, présenté « dans les prochains jours », prévoit aussi la construction de 35 000 nouveaux logements étudiants d'ici à 2027.