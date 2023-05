Énergie : le Parlement européen adopte sa position sur la réduction des émissions de méthane

Le Parlement européen a adopté, le 9 mai, en séance plénière, le projet de règlement visant à réduire les émissions de méthane (CH 4 ) du secteur de l'énergie (pétrole, gaz, charbon et biométhane injecté dans le réseau) à une large majorité (499 voix pour, 73 contre et 55 abstentions). Il suit ainsi le vote des commissions Envi et Itre qui ont souhaité renforcer certaines mesures.

« Dans le secteur de l'énergie, les trois quarts des émissions de méthane peuvent être évitées grâce à des mesures simples et sans gros investissements », a souligné la rapporteure Jutta Paulus (Groupe des Verts-Alliance libre européenne, DE). L'objectif du projet de règlement est de réduire de 80 % les émissions de méthane du secteur de l'énergie d'ici à 2030. Le texte va désormais faire l'objet d'une négociation avec le Conseil européen qui souhaitait, quant à lui, alléger certaines contraintes, notamment sur les contrôles et les obligations pour les puits situés en mer.

Les députés européens demandent notamment à la Commission de fixer des objectifs contraignants de réduction des émissions par secteur dès 2025, avec pour horizon 2030. Ils souhaitent que le secteur de la pétrochimie soit concerné par ces nouvelles règles et que celles-ci s'appliquent également aux énergies fossiles importées dès 2026. La Commission souhaitait prendre une voie plus diplomatique concernant les pays tiers.

Sur les obligations de détection et de réparation des fuites pour les opérateurs, les eurodéputés souhaitent fixer un délai maximum de cinq jours entre la détection et la réparation, et des contrôles plus fréquents.