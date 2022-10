Le nombre d'emplois et d'entreprises du paysage ne cesse de croître

Le secteur de l'entretien et de l'aménagement de jardins et d'espaces paysagers continue sa croissance. Selon le dernier baromètre de l'Union nationale des entreprises du paysage (Unep), 12 250 nouveaux emplois ont été créés dans le secteur en 2021, soit une augmentation de 14,5 % en un an. Au total, 93 350 salariés sont aujourd'hui répartis dans les 31 350 micro-entreprises et PME de la branche. Ces dernières ont, par ailleurs, vu leur nombre grimper de 10 % en cinq ans. « Cette évolution semble accompagner l'évolution de la prise de conscience des Français sur les enjeux environnementaux et le besoin de nature qui structurent de plus en plus leur quotidien », soulève l'Unep.

Dans le détail, la grande majorité des professionnels du secteur sont en contrat de longue durée : 81,5 % en CDI et 12,5 % en apprentissage. Parmi eux, environ 57 % sont au moins d'un niveau bac, bac professionnel ou brevet professionnel. Ce chiffre se trouvait en-dessous des 50 %, en 2014, au moment de la promulgation de la loi Labbé, interdisant l'usage des produits phytosanitaires dans les espaces verts publics et forçant donc le secteur à davantage de rigueur. « Cette montée en compétence constante est indispensable pour accompagner les nouvelles prérogatives des entreprises du paysage : génie écologique, lutte contre les espaces invasifs, végétalisation de nouveaux espaces (bâti, voies de transport…) et techniques alternatives aux produits phytopharmaceutiques », atteste l'Unep.