Si le développement du photovoltaïque a conservé son rythme de croisière autour de 1 GW en 2019, le ralentissement de la filière éolienne se poursuit. Enfin, le dynamisme autour du biométhane se confirme.

En 2019, la capacité photovoltaïque installée a augmenté de 11 %, approchant les 10 GW. En une année, près d'un gigawatt a été raccordé, principalement dans la moitié sud. La Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d'Azur totalisent 69 % de la puissance nouvellement raccordée, indique le service statistique (SOeS) du ministère de la Transition écologique, qui a publié, fin février, les tableaux de bord des énergies renouvelables pour le quatrième trimestre 2019.

La capacité éolienne terrestre a augmenté en un an de 9 %, pour atteindre 16,6 GW au 31 décembre (+1 396 MW par rapport à fin 2018), ce qui confirme, pour la deuxième année de suite, un rythme de développement en baisse. « Près de la moitié de la puissance du parc national est située dans les régions Hauts-de-France (4,5 GW) et Grand Est (3,6 GW) », note le SOeS. L'Occitanie, le Centre-Val de Loire, la Bretagne, la Nouvelle-Aquitaine et les Pays de la Loire, ont un parc supérieur à 1 GW. À noter : la première convention de raccordement a été signée pour un parc en mer (Saint-Nazaire).

Le parc éolien a produit 34,1 TWh en 2019, soit 7,2 % de la consommation électrique française, le parc photovoltaïque 11,6 TWh, soit 2,5 % de la consommation.

La capacité de production d'électricité à partir de biogaz a augmenté de 7 % en 2019, pour atteindre 493 MW. Elle a permis de produire 2,3 TWh en un an, soit 0,5 % de la consommation.

Enfin, le parc de production de biométhane a bondi de 63 % en un an. Il comptait, au 31 décembre 2019, 123 installations raccordées, pour une capacité de production de 2,2 TWh/an.

« Une capacité supplémentaire de 829 GWh/an a été installée au cours de l'année 2019, en nette hausse par rapport à 2018 (523 GWh/an au cours de l'année 2018) », note le SOeS.

Cette dynamique devrait se poursuivre en 2030 : 1 085 projets étaient en file d'attente fin 2019, représentant plus de 24 TWh/an de production.