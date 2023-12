Énergies renouvelables : le solaire domine les lauréats de l'appel d'offres technologiquement neutre

Le nouvel appel d'offres « technologiquement neutre » (ou PPE2 Neutre) accueille, cette année, une prédominance significative d'énergie solaire. Le mardi 19 décembre, le ministère de la Transition énergétique a sélectionné 34 projets, dont trente portant sur des installations photovoltaïques. Si le nombre total de lauréats pour cette deuxième période annuelle est identique à celui des lauréats de la première période, il cache cette fois un déséquilibre : le nombre de projets éoliens terrestres soutenus passent ainsi de dix-neuf en 2022 à quatre en 2023. Et aucun projet centré sur l'hydroélectricité, la troisième énergie accueillie par ce dispositif, n'a à nouveau été sélectionné.

À titre de rappel, cet appel d'offres a été lancé en 2022 sous l'impulsion de l'ancien Premier ministre, Jean Castex, pour remplacer l'appel d'offres « bi-technologie », un dispositif analogue limité à l'éolien terrestre et au solaire photovoltaïque (et qui finissait par ne soutenir que le second). Le nouvel appel d'offres vise à appeler une puissance cumulée de 2,5 gigawatts (GW), divisée sur cinq périodes annuelles de candidatures. Cette année, la puissance soutenue s'élève à 512,8 mégawatts (MW), pour 501 MW l'an dernier. Le prix moyen proposé par les lauréats s'établit à 85,19 euros le mégawattheure (€/MWh), en augmentation de 10 % en un an.