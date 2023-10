Environnement-santé-travail : l'Anses réitère ses deux appels à projets de recherche

Le 16 octobre, l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a lancé à nouveau ces deux appels à projets de recherche (APR) annuels dans le cadre de son programme national de recherche environnement-santé-travail (PNR EST). Doté chaque année d'une enveloppe totale de 6 à 8 millions d'euros, ce dernier a pour but « d'impulser des recherches sur des problématiques connues mais peu étudiées ou émergentes », souligne Laëtitia Dubois, directrice du financement de la recherche de l'Anses.

Ce programme se décline d'abord sous la forme d'un APR « généraliste » sur les thèmes entourant le triptyque environnement-santé-travail. Cette année, il sollicite tout particulièrement les centres de recherche et laboratoires intéressés par les perturbateurs endocriniens, la pollution lumineuse, les micro et nanoplastiques ou le cycle de vie des déchets. L'Anses porte également, depuis 2020, un second APR consacré à l'impact sur la santé de l'exposition aux radiofréquences.

« Une quarantaine de projets sont financés [entre 40 000 et 200 000 euros chacun ; NDLR] chaque année, pour une durée d'un à trois ans », rappelle l'agence sanitaire. Les candidatures sont attendues jusqu'au 7 décembre pour le premier APR et jusqu'au 19 décembre pour le second. Les lauréats seront désignés en septembre 2024.