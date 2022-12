Environnement-santé-travail : l'Anses sélectionne 42 nouveaux projets de recherche

L'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a décidé d'accompagner 42 nouveaux projets de recherche afin d'approfondir les connaissances « sur les risques environnementaux pour la santé humaine, en population générale ou au travail, et pour les écosystèmes ». Ces lauréats ont été sélectionnés parmi 241 dossiers soumis depuis novembre 2021 en réponse à deux appels à projets de recherche ouverts dans le cadre du Programme national de recherche environnement-santé-travail (PNR EST). Ils bénéficieront d'un soutien financier, au total, de 7,5 millions d'euros, répartis en fonction des projets entre l'Anses, l'Agence de la transition écologique (Ademe), et l'Institut thématique multiorganisme (ITMO) sur le cancer de l'Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé (Aviesan) par le biais du Plan cancer.

D'une part, six projets de recherche, sélectionnés au sein du premier des deux appels à projets, seront consacrés à l'étude des possibles effets physiologiques et sanitaires des radiofréquences. Quatre d'entre eux se focaliseront plus particulièrement sur les phénomènes d'hypersensibilité électromagnétique liés au déploiement de la 5G.

D'autre part, les autres lauréats répondent au second dispositif destiné plus largement aux relations santé-environnement ou santé-travail. Parmi les projets retenus, couvrant parfois plusieurs thématiques à la fois, vingt se pencheront sur les impacts d'agents chimiques, comme les perturbateurs endocriniens. Douze privilégieront l'étude de l'exposome, à savoir l'ensemble des expositions impactant la santé humaine tout au long de la vie d'un individu. Dix projets s'attèleront à améliorer les connaissances sur les agents pathogènes (bactéries et virus) et six autres à entamer des études sur des « problématiques émergentes » comme l'impact des micro et nanoplastiques. Enfin, sept projets sélectionnés couvriront d'autres aspects de la santé au travail, comme les effets de l'utilisation prolongée des écrans.