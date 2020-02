Énergies marines : un AMI pour des solutions innovantes d'intégration au réseau

Centrale Nantes et les gestionnaires de réseau RTE et Enedis ont lancé, le 7 février, avec le soutien de l'agence de développement économique des Pays de la Loire, un appel à manifestation d'intérêt (AMI) pour faire émerger de nouveaux projets autour du site d'essai Sem-Rev, dédié aux énergies marines.

L'objectif de l'AMI Sea-Grid est de développer des solutions innovantes pour le raccordement électrique et l'intégration au réseau des énergies marines renouvelables. En mer, « par le biais d'une plateforme flottante pour tester en conditions réelles les machines électriques de futures sous-stations électriques offshore et des solutions de monitoring et de stockage d'énergie en mer », précisent les partenaires. À terre, « par la mise en place d'un exemple concret de réseau intelligent, qui sera l'interface entre l'électricité produite en mer et son usage local (par exemple : solution de mobilité neutre en CO 2 , stockage, autoconsommation...) ».

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 7 avril 2020. Les porteurs de projets doivent être implantés en Pays de la Loire, ou au moins l'un des partenaires du projet, précise le communiqué. L'annonce des lauréats aura lieu lors de la prochaine édition de Seanergy, les 10 et 11 juin prochain, à Nantes.