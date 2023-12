Une étude réévalue à la hausse la capacité des océans à stocker du carbone

Mettre à jour certaines données ne conduit pas toujours à surestimer les hypothèses établies sur le changement climatique. Parfois, heureusement, l'inverse se produit. Pour preuve, une nouvelle étude, parue le 6 décembre dans la revue Nature, revoit à la hausse la capacité des océans à stocker du dioxyde de carbone (CO 2 ).

Des chercheurs chinois, américains et français se sont plus précisément intéressés à réévaluer l'ampleur de la « pompe biologique » océanique, l'un des principaux processus naturels de séquestration du carbone. Celle-ci s'appuie principalement sur le cycle de vie du phytoplancton, un groupe de micro-organismes fonctionnant à partir de la photosynthèse et donc du carbone capté par l'océan depuis l'atmosphère. Au fur et à mesure de son développement, une partie des organismes composant le phytoplancton se constitue une gangue de tissus calcifiés, « enfermant » le carbone capté sous forme de calcaire, ou carbonate de calcium (CaCO 3 ), avant de mourir et de tomber au fond de l'océan au-delà de la zone photique (où passe encore la lumière nécessaire à la photosynthèse).