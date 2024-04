Transport ferroviaire : un pass-rail en expérimentation largement tronqué

Lancé par le président de la République en septembre dernier, sans concertation, le projet devait démarrer sur les chapeaux de roue pour être finalisé cet été. Il aura eu bien du mal à trouver son élan. En lieu et place d'un abonnement pour tous à 49 euros, illimité pour les trains, hors TGV, et les transports interurbains, c'est finalement un « pass-rail » réservé aux jeunes jusqu'à 27 ans qui devrait voir le jour, utilisable sur les trains TER et Intercités seulement, sans l'Île-de-France. Le dispositif sera uniquement mis en place à titre d'expérimentation, pour le moment.

Face aux réticences des Régions, qui financent déjà une grande part du coût des trajets, notamment via les billets hors abonnements, Patrice Vergriete, ministre délégué aux Transports, a finalement dû accepter de prendre en charge 80 % du montant du dispositif, soit la part du coût revenant aux Intercités et 50 % du coût de la mesure pour les TER. Le prix du dispositif, dans sa première version, avait été évalué à plusieurs milliards d'euros. Une extension à l'Île-de-France n'est pas envisagée avant l'année prochaine. Trop chère sans doute.