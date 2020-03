Normandie : explosion et incendie au sein d'une usine classée Seveso

Une explosion, accompagnée d'un incendie a eu lieu, vendredi 13 mars, au sein de l'usine Saipol de Grand-Couronne, située à une quinzaine de kilomètres de Rouen. Cette usine, classée Seveso seuil bas, est spécialisée dans la fabrication d'agrocarburants. Selon la préfecture, la déflagration a eu lieu vers 12 h 30 au sein de l'unité 1 d'estérification, où était produit l'un des additifs nécessaires à la production de biodiesel.

Toujours selon la préfecture, le Plan d'opération interne (POI) a été déclenché peu après le début de l'incident. Les sapeurs-pompiers sont arrivés rapidement et ont pu mettre en place un périmètre de sécurité autour de l'usine. La cinquantaine d'employés présents sur place a été évacuée. Les élèves des écoles et collèges situés à proximité de l'usine ont, quant à eux, été confinés en attendant les résultats des contrôles d'air effectués par les pompiers. Aucune victime n'est pour le moment à déplorer.

Cet incendie n'est pas le premier à survenir au sein des usines Saipol. En juin 2013, l'usine de Grand-Couronne avait fait l'objet d'un arrêté de mise en demeure après la survenue de deux feux et l'absence d'exercice de mise en œuvre du POI.

En février 2018, une explosion et un incendie avaient également eu lieu dans une autre usine Saipol, située à Dieppe, en Seine-Maritime. Deux personnes étaient décédées sur les lieux, rappelle France Bleu Normandie. Saipol et l'un de ses sous-traitants, la Société Normande d'Assainissement et de Dépollution (SNAD), qui employait les deux victimes, avaient été mises en examen pour homicide involontaire.