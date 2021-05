Les algues pour capter le carbone de la méthanisation

Que faire du dioxyde de carbone produit lors de la transformation du biogaz en biométhane sur les installations de méthanisation ? Lui faire produire des algues, répondent trois sociétés qui s'associent pour tester cette idée. Le spécialiste de la production d'algues, Fermentalg, le développeur de solutions de biocontrôle, Immunrise, et le site de méthanisation de Pot au Pin Energie, viennent de s'associer pour installer un puits de carbone de 10 m3 sur l'unité de méthanisation de Cestas en Gironde.

Le CO 2 émis par l'installation alimentera une culture photosynthétique d'une souche particulière de micro-algues (Amphidenium Caterae) sélectionnée par Immunrise pour que cette biomasse soit valorisée comme traitement naturel antifongique sur les vignobles de la région, en substitution aux pesticides de synthèse.

À l'issue de cette expérimentation, d'une durée initiale de 12 mois, les partenaires envisagent d'ores et déjà une mise à échelle semi-industrielle, avec un puits de carbone de 150 m3, puis industrielle, avec une unité de 2 000 m3. Cette échelle permettrait d'assurer la captation de l'intégralité du CO 2 émis par le site de méthanisation de Pot au Pin Energie.

Ce projet a été identifié par Bpifrance comme présentant des ruptures technologiques et des objectifs industriels prometteurs dans le cadre du Programme d'investissement d'avenir (PIA). À ce titre, il sera doté d'un financement de 1,1 M€ sous forme mixte de subventions et d'avances récupérables partagées entre l'État et la région Nouvelle-Aquitaine.