Intempéries : 336 communes du Nord et du Pas-de-Calais bénéficient du FCTVA dès cette année

Selon un décret publié le 25 février, 336 communes des départements du Pas-de-Calais et du Nord peuvent bénéficier, à titre dérogatoire, d'un versement du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) dès cette année pour leurs dépenses engagées afin de réparer les dégâts causés par des intempéries exceptionnelles.

Entre le 26 octobre et le 24 novembre 2023 et entre le 27 décembre 2023 et le 11 janvier 2024, ces communes ont en effet été affectées par de telles intempéries, et l'état de catastrophe naturelle a été constaté par arrêté.

Alors que le Pas-de-Calais est à nouveau placé en vigilance orange aux crues par Vigicrues, le Comité ministériel de suivi des inondations s'est également réuni, le 26 février, en présence du préfet du département, des élus locaux du territoire ainsi que des services de l'État.

Installé le 23 janvier 2024 par Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, ce comité vise à répondre aux attentes des sinistrés du Pas-de-Calais. Son objectif est de traiter au plus près du terrain tous les sujets émergents (pompage, assurances, relogements, etc.) et d'identifier, planifier et coordonner les travaux d'urgence des cours d'eau.

Cette réunion a notamment permis « de faire le point sur les travaux en cours (180 opérations d'entretien et de curage des cours d'eau ont été réalisées, 42 sont en cours et 253 planifiées), les besoins de financements (opérations de renforcement de berges, installation de batardeaux) », annonce, ce 27 février, le ministère dans un communiqué.

Pour limiter les dommages au vu des débordements en cours, des pompes ont aussi été déployées sur le secteur de la Calotterie (arrondissement de Montreuil-sur-Mer), sur le site de la Batellerie à Calais, ainsi qu'à l'écluse carrée située sur la commune d'Hames-Boucres (arrondissement de Calais).

Dans tout le Pas-de-Calais, quelque 6 500 habitations ont été sinistrés en novembre dernier et 2 800 en janvier 2024, selon la préfecture.